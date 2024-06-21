Польша — Австрия: в ворота поляков ошибочно не назначен пенальти

На 88-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы Польша — Австрия судья Халиль Умут Мелер с той позиции, которую занимал, не увидел, что Пшемыслав Франковски, находясь в своей штрафной площади, рукой прервал передачу Романо Шмида. Рука поляка была отставлена — у бригады арбитров были все основания наказать поляков 11-метровым ударом. Непонятно, почему в действия турецкого рефери не вмешался итальянский видеоарбитр Паоло Валери.