Польша — Австрия: судья правильно не назначил пенальти в ворота австрийцев
На 17-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы Польша — Австрия судья Халиль Умут Мелер принял верное решение, не наказав австрийского игрока Филиппа Мвене пенальти.
После удара Петра Зелиньски мяч действительно попал защитнику в правую руку. Но это произошло в тот момент, когда Мвене разворачивался и пытался уйти от контакта. К тому же рука была почти прижата к животу, не была отставлена в сторону и не находилась в неестественном положении.
Эпизод матча Польша — Австрия.
Фото Скриншот трансляции
У судьи не нашлось оснований для назначения 11-метрового удара, а у его видеоассистентов — для вмешательства в действия арбитра.
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