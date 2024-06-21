Польша — Австрия: стартовые составы на матч Евро-2024

Стали известны стартовые составы сборных Польши и Австрии на матч 2-го тура группового турнира Евро-2024.

Польша: Щенсны, Кивер, Давидович, Беднарек, Залевски, Слиш, Петровски, Франковски, Зелиньски, Пентек, Букса.

Австрия: Пенц, Пош, Траунер, Линхарт, Мвене, Зайвальд, Гриллич, Баумгартнер, Лаймер, Забитцер, Арнаутович.

Игра пройдет на арене «Олимпиаштадион» в Берлине и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша — Австрия.