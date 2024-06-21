Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:10

Польша — Австрия: стартовые составы на матч Евро-2024

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стали известны стартовые составы сборных Польши и Австрии на матч 2-го тура группового турнира Евро-2024.

Польша: Щенсны, Кивер, Давидович, Беднарек, Залевски, Слиш, Петровски, Франковски, Зелиньски, Пентек, Букса.

Австрия: Пенц, Пош, Траунер, Линхарт, Мвене, Зайвальд, Гриллич, Баумгартнер, Лаймер, Забитцер, Арнаутович.

Игра пройдет на арене «Олимпиаштадион» в Берлине и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша — Австрия.

Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Польши по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
В Италии вооруженные бандиты ограбили дом Роберто Баджо
Бой Федора Емельяненко против Кевина Рэнделмана вошел в историю ММА
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Кому достался самый сложный календарь будущего сезона РПЛ
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Польша — Австрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Журова — о флаге Украины с призывом к выборам: «Тех, кто это сделал, накажут. Им не дадут свободно высказываться»
Польша — Австрия: началась трансляция матча Евро-2024
Валуев жестко отреагировал на появление украинского флага с призывом к выборам на трибуне Евро-2024
Король Испании сделал фэйспалм, узнав возраст игрока сборной Ямаля
Украина ушла от второго провала. Перевернула матч со словаками и вырвала победу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украина может не попасть в плей-офф Евро, даже если сыграет вничью с Бельгией

Король Испании сделал фэйспалм, узнав возраст игрока сборной Ямаля

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости