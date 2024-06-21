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Сегодня, 18:50

Польша — Австрия: началась трансляция матча Евро-2024

На Евро-2024 в 19.00 мск начнется матч Польша — Австрия
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Капитан сборной Австрии по футболу Марсель Забитцер.
Марсель Забитцер готовится подать угловой удар.
Фото AFP

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru началась бесплатная видеотрансляция матча группы D Евро-2024 по футболу Польша — Австрия. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Матч чемпионата Европы-2024 Польша — Австрия пройдет на арене «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Следите за формальными событиями противостояния с помощью матч-центра «СЭ».

Сборная Польши находится на третьем месте в турнирной таблице группы D Евро-2024 с 0 баллов. Австрия располагается на четвертой строчке с 0 очков.

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция встречи Польша — Австрия. Смотреть матч Евро-2024 также можно по подписке в онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Польши по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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