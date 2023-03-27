Сборная Польши обыграла Албанию в матче отборочного турнира Евро-2024

Сборная Польши на своем поле обыграла команду Албании в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал нападающий Кароль Свидерски, отличившийся на 41-й минуте.

Сборная Польши занимает второе место в группе E, набрав 3 очка в 2 матчах. Албания не набрала очков и занимает последнее место.

В другом матче сборные Молдавии и Чехии сыграли вничью — 0:0. Встреча прошла в Кишиневе.

Молдавия занимает 3-е место в группе E, набрав 2 очка в 2 матчах. Чехия лидирует — 4 очка.