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Полиция Германии начала расследование избиения стюардами болельщика в матче Евро-2024

Руслан Минаев
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Полиция Франкфурта ведет расследование после видеозаписи, на котором стюарды избили болельщика матча Португалия — Словения в 1/8 финала Евро-2024.

«Нам известно о видео, и мы расследуем случай предполагаемого нанесения телесных повреждений», — цитирует Reuters представителя полиции Франкфурта Бинто Лонда.

Ранее УЕФА осудил стюардов, которые били болельщика.

Инцидент произошел после того, как в ворота Словении назначили пенальти в дополнительное время встречи. Несколько сотрудников правопорядка держали мужчину и наносили ему удары ногами и руками возле входа на трибуну.

Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
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