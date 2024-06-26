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Скоулз: «Может это удивит, но я воодушевлен игрой Англии в матче со Словенией»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник сборной Англии Пол Скоулз прокомментировал игру команды против Словении (0:0) на Евро-2024.

«Может, это удивит кого-то... Я очень воодушевлен этим выступлением. В какой-то момент матча на поле одновременно оказались нужные игроки. Думаю, эта команда готова действовать», — написал Скоулз в соцсети.

Сборная Англии (5 очков) заняла первое место в группе C. В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта сыграет с одной из сборных, занявших третье место в группе.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словении по футболу
Пол Скоулз
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