«Поимели москалей, что еще может быть лучше?» Президент «Карпат» порадовался поражению России от Бельгии

Президент украинского клуба «Карпаты» Олег Смалийчук едко прокомментировал поражение сборной России от команды Бельгии (0:3) на чемпионате Европы-2020.

— ##### [Поимели] москалей, что еще может быть лучше? — сказал Смалийчук в эфире YouTube-канала «Брутальный футбол».

— Россия не выйдет из группы.

— Пусть ищут другой шанс, мы выйдем точно.

Я не знаю, кто и что говорит. Я всяких мышей даже не смотрю. Я смотрел с президентом львовского «Руха» Григорием Козловским матч Бельгия — Россия, нас объединяет ненависть к москалям.

— У вас с ним примирение?

— Когда у нас есть общий враг, мы всегда будем вместе.