«Поимели москалей, что еще может быть лучше?» Президент «Карпат» порадовался поражению России от Бельгии
Президент украинского клуба «Карпаты» Олег Смалийчук едко прокомментировал поражение сборной России от команды Бельгии (0:3) на чемпионате Европы-2020.
— ##### [Поимели] москалей, что еще может быть лучше? — сказал Смалийчук в эфире YouTube-канала «Брутальный футбол».
— Россия не выйдет из группы.
— Пусть ищут другой шанс, мы выйдем точно.
Я не знаю, кто и что говорит. Я всяких мышей даже не смотрю. Я смотрел с президентом львовского «Руха» Григорием Козловским матч Бельгия — Россия, нас объединяет ненависть к москалям.
— У вас с ним примирение?
— Когда у нас есть общий враг, мы всегда будем вместе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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