Погребняк: «Весь мир ждет, когда Роналду забьет свой гол»

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие громких имен в списке бомбардиров на Евро-2024.

«Чемпионат Европы еще не закончился, и важные матчи еще впереди. Кейн, Роналду и Мбаппе в этих играх еще забьют. На данный момент статистика плачевная, Роналду и Лукаку не забили ни одно гола. Это значит, что все команды подошли физически и тактически готовыми. Ну и, конечно, тренеры сделали акцент на обороне. Вообще, турнир непредсказуемый, поэтому много неожиданных результатов. Не только я, но и весь мир ждет, когда Роналду забьет. Думаю, Франция пройдет Португалию, но Криштиану забьет свой гол», — сказал Погребняк «СЭ».

Топ-5 бомбардиров Евро-2024 возглавляет Джамал Мусиала, далее идут Жорж Микаутадзе, Иван Шранц и Коди Гакпо. У всех игроков по 3 забитых мяча. Замыкает список Харри Кейн с 2 забитыми голами.

Александр Абустин