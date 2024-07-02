Погребняк не верит в Румынию в игре против Нидерландов

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Румыния — Нидерланды в 1/8 финала Евро-2024.

«Сенсаций не жду, голландцы выйдут в следующую стадию. У них команда сильная с высококвалифицированными футболистами во всех линиях. Жду их в четвертьфинале», — сказал Погребняк «СЭ».

Сборные Румынии и Нидерландов по футболу сыграют 2 июля в 1/8 финала Евро-2024 в Мюнхене. Встреча начнется в 19.00 мск.

Александр Абустин