Погребняк: «Испания — фаворит, но в финале буду болеть за англичан»

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

«Фаворитом однозначно будет Испания. На протяжении всего турнира они показывали лучшую игру. Испанцы — это контроль мяча в первую очередь, молодое дарование также впечатляет. Будет интересно. Сам буду болеть в финале за англичан», — сказал Погребняк «СЭ».

Финал Евро-2024 между Англией и Испанией пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22.00 мск.

(Александр Абустин)