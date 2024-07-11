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Сегодня, 15:02

Погребняк: «Испания — фаворит, но в финале буду болеть за англичан»

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Бывший игрок сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

«Фаворитом однозначно будет Испания. На протяжении всего турнира они показывали лучшую игру. Испанцы — это контроль мяча в первую очередь, молодое дарование также впечатляет. Будет интересно. Сам буду болеть в финале за англичан», — сказал Погребняк «СЭ».

Финал Евро-2024 между Англией и Испанией пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22.00 мск.

(Александр Абустин)

Павел Погребняк
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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