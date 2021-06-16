Погба рассказал, в чем сила сборной Франции

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Германии (1:0).

«Командная игра — вот что самое главное. Без своих партнеров я бы тоже не сыграл хорошо. Каждый из нас приложил необходимые усилия.

На поле мы сфокусированы на выполнении своих обязанностей. Знаем, что должны соответствовать званию чемпионов мира, и с пониманием этого выходим на него. И когда приходится проявить терпение, мы делаем это вместе, и когда атакуем, то тоже вместе», — цитирует Погба официальный сайт УЕФА.

Франция набрала три очка и занимает второе место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).