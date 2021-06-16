Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Погба рассказал, в чем сила сборной Франции

01:05
Теги:

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Германии (1:0).

«Командная игра — вот что самое главное. Без своих партнеров я бы тоже не сыграл хорошо. Каждый из нас приложил необходимые усилия.

На поле мы сфокусированы на выполнении своих обязанностей. Знаем, что должны соответствовать званию чемпионов мира, и с пониманием этого выходим на него. И когда приходится проявить терпение, мы делаем это вместе, и когда атакуем, то тоже вместе», — цитирует Погба официальный сайт УЕФА.

Франция набрала три очка и занимает второе место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024456--france-vs-germany/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 26234
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Франция обыграла Германию на Евро-2020, Хуммельс забил в свои ворота
Губерниев ответил на слухи об отстранении от эфиров после слез Бузовой
Резвый расчет: ученые спрогнозировали пик роста числа зараженных COVID-19
На самом ли деле Бузова была пьяна в разгар ссоры с Губерниевым

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи