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Погба прокомментировал информацию о конфликте между Мбаппе и Жиру

14:39
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Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал напряженные отношения между нападающими Оливье Жиру и Килианом Мбаппе.

Жиру после товарищеского матча с Болгарией (3:0) сказал, что он не всегда получает пас от своих партнеров. Мбаппе принял это на свой счет из-за чего был недоволен положением в команде.

«У нас в команде нет напряженных отношений. Напряжение только в спинах и ногах! В команде отличная атмосфера. Между Оливье и Мбаппе конфликта нет. По крайней мере я ничего не видел. Может быть, слова неправильно поняли», — цитирует Погба Eurosport.

15 июня сборная Франции встретится с Германией. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.ru/

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