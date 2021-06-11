Погба прокомментировал информацию о конфликте между Мбаппе и Жиру

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал напряженные отношения между нападающими Оливье Жиру и Килианом Мбаппе.

Жиру после товарищеского матча с Болгарией (3:0) сказал, что он не всегда получает пас от своих партнеров. Мбаппе принял это на свой счет из-за чего был недоволен положением в команде.

«У нас в команде нет напряженных отношений. Напряжение только в спинах и ногах! В команде отличная атмосфера. Между Оливье и Мбаппе конфликта нет. По крайней мере я ничего не видел. Может быть, слова неправильно поняли», — цитирует Погба Eurosport.

15 июня сборная Франции встретится с Германией. Начало — в 22.00 (мск).