Погба назвал честью играть с Канте
Полузащитник сборной Франции Поль Погба надеется, что беспроигрышная серия французов с Н'Голо Канте в составе продолжится. «Трехцветные» не проиграли ни одной из 27 последних встреч, когда Погба и Канте выходили в стартовом составе.
«Я надеюсь, что эта беспроигрышная серия продлится. Мне приятно быть рядом с ним: для меня большая честь играть с таким игроком, как Канте», — цитирует GFFN Погба.
15 июня сборная Франции сыграет с Германией в первом туре Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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