Погба назвал честью играть с Канте

Полузащитник сборной Франции Поль Погба надеется, что беспроигрышная серия французов с Н'Голо Канте в составе продолжится. «Трехцветные» не проиграли ни одной из 27 последних встреч, когда Погба и Канте выходили в стартовом составе.

«Я надеюсь, что эта беспроигрышная серия продлится. Мне приятно быть рядом с ним: для меня большая честь играть с таким игроком, как Канте», — цитирует GFFN Погба.

15 июня сборная Франции сыграет с Германией в первом туре Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).