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Самое необычное празднование гола: Погба показал серию разных жестов

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28 июня. Франция — Швейцария. Поль Погба празднует гол. Фото AFP 28 июня. Франция — Швейцария. Поль Погба празднует гол. Фото AFP 28 июня. Франция — Швейцария. Поль Погба празднует гол. Фото AFP
28 июня. Франция — Швейцария. Поль Погба празднует гол. Фото AFP
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Полузащитник сборной Франции Поль Погба забил эффектный гол в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швейцарии. 28-летний француз из-за пределов штрафной площади отправил мяч в девятку ворот швейцарцев.

Пока мяч еще летел в ворота Погба встал в торжествующую стойку. После гола француз показал жест, изображая вакцинирование от коронавируса. Затем он исполнил два различных танца (с партнером по команде и в одиночестве) и воинское приветствие, приложив ладонь к виску.

28 июня. Франция — Швейцария. Поль Погба празднует гол. Фото AFP
28 июня. Франция — Швейцария. Поль Погба празднует гол. Фото AFP
Франция — Швейцария

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Евгений Козинов все материалы автора
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