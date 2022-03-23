Почетный президент РФС объяснил, зачем Россия подает заявку на проведение чемпионата Европы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение РФС подать заявку на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года.

«Это абсолютно правильное решение. Во все национальные ассоциации, в том числе и в РФС, поступили от УЕФА просьбы высказать свою заинтересованность в проведении соревнований. Если бы мы не высказали свое желание, то признали автоматически, что не являемся членами УЕФА. Мы показываем тем самым свою заинтересованность и подаем предложение о том, что готовы предоставить заявку на проведения соревнований. Очень правильное решение», — сказал Колосков «СЭ».

Крайний срок подачи заявок на проведение чемпионата Европы-2028 сегодня, 23 марта. Хозяева турнира будут назначены в сентябре 2023 года.

На проведение Евро-2028 на данный момент претендует Турция, Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка), а также Великобритания и Ирландия.

В 2021 году появлялась информация, что в УЕФА рассматривают возможность расширения количества участников турнира. Чемпионат Европы 2024 года в Германии пройдет с 24 командами, а уже Евро-2028 могут увеличить до 32 сборных.