Победа над Словакией или провал? Испания может сенсационно покинуть Евро до плей-офф

После матча Испания — Польша (1:1) положение в группе Е чемпионата Европы после двух туров выглядит так:

Швеция — 4 очка, разность мячей — 1-0

Словакия — 3, 2-2

Испания — 2, 1-1

Польша — 1, 2-3

Оставшиеся матчи в группе: 23 июня — Словакия — Испания, Швеция — Польша.

Рассмотрим расклады в группе:

1. Швеция в случае победы над поляками — первая в группе, в случае ничьей — как минимум вторая, в случае поражения — в худшем случае третья (вторая при ничьей испанцев и словаков). При этом с 4 очками «Тре Крунур», скорее всего, выйдут в плей-офф и с третьего места.

2. Польшу для выхода в плей-офф устраивает только победа над Швецией. При таком результате поляки точно займут место не ниже второго.

3. Словакия в случае победы над Испанией занимает как минимум второе место, при ничьей — второе или третье. При поражении остается третьей, если поляки не победят шведов, и опускается на четвертое при обратном сценарии. С 4 очками словаки наверняка выйдет в 1/8 финала с третьего места, с 3 — пока непонятно, но для лучших шансов лучше не проигрывать Испании крупно.

4. Испания в случае победы в последнем туре может претендовать даже на первое место в группе. В случае ничьей — точно покидает турнир, если Польша победит Швецию. Если не победит — будет надеяться попасть в топ-4 третьих мест с 3 очками и разность «ноль», что реалистично. В случае поражения шансов на выход в плей-офф у испанцев почти нет, даже если их не обгонит Польша.