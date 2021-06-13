Победа над Хорватией может усложнить сетку плей-офф для Англии. Любопытные расклады чемпионата Европы

Англия в матче 1-го тура группы D чемпионата Европы победила Хорватию (1:0). Британская сборная — очевидный фаворит квартета в борьбе за первое место, в котором также сыграют Чехия и Шотландия. Однако, что любопытно, успех против хорватов и потенциальная победа в группе, скорее всего, только усложнит сетку англичан в плей-офф. Как так получилось?

Дело в том, что победитель группы D в 1/8 финала сыграет с командой, которая займет второе место в квартете F — «группе смерти» с Германией, Францией, Португалией или Венгрией. Если отбросить практически нереальный вариант с прорывом венгерской сборной, то англичане рискуют уже в первом раунде плей-офф попасть на другую топ-команду.

При этом хорваты в случае успеха в матчах с шотландцами и чехами и достижения второго места в группе D встретятся в 1/8 финала со сборной со второго места из группы Е, в которой выступают Испания, Швеция, Польша и Словакия. Если обойдется без сенсаций, и испанцы победят в квартете, вариант для плей-офф может оказаться на бумаге даже предпочтительнее, чем у англичан.