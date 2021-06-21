Плющенко верит, что сборная России сможет попасть в плей-офф Евро-2020
13:16
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Дании.
«Болеем за сборную Россию! Нам сегодня надо побеждать. Верю, что сможем пройти в плей-офф, всегда верю в наших», — сказал Плющенко «СЭ».
Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало встречи — 22:00 по московскому времени.
Финальные расклады перед главным матчем сборной России можно прочитать здесь.
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