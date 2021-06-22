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Писатель Минаев о сборной России на Евро-2020: «У бразильцев не получается в хоккей, а у нас — в футбол»

07:41
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Известный писатель и главный редактор российского издания журнала Esquire Сергей Минаев прокомментировал четвертое место сборной России на Евро-2020.

«Я вот честно вам скажу. Не хочу я критиковать сборную России. Я за футболом слежу с 1986 года и как-то уже публиковал здесь список отмазок за каждую неудачу. Ярких проблесков за 35 лет на моей памяти было всего четыре. Из чего можно сделать вывод, что играть в футбол у нас не получается. Вот у бразильцев не получается в хоккей, а у нас не получается в футбол. И все.

Иногда, примерно раз в десять, а то и в двадцать лет, мы прыгаем выше головы (за что спасибо большое). В остальное время играем, как умеем. Бразильцы в хоккей не умеют хуже, чем мы не умеем в футбол», — написал Минаев на своей странице в Instagram.

Под руководством Черчесова сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.

 

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