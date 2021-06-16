Пирес оценил игру Погба в матче Франции с Германией

Чемпион Европы-2000 в составе сборной Франции Робер Пирес остался впечатлен игрой Поля Погба в матче Евро-2020 против Германии (1:0). Хавбека «Манчестер Юнайтед» признали лучшим игроком встречи.

«Сегодня Поль Погба был просто великолепен. О том, насколько он техничен, и так все знают. Физически он тоже вернулся к своим наилучшим кондициям. так что никаких возражений по поводу выбора его в качестве Звезды матча нет», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиреса.

В следующем туре Франция сыграет против Венгрии, а Германия встретится с Португалией. Матчи состоятся 19 июня.