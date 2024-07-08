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Пикфорд уступает только Касильясу по проценту отраженных ударов на Евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд входит в топ-2 вратарей по проценту отраженных ударов на чемпионате Европы, сообщает Opta Sports.

В рейтинг входят только голкиперы, которые провели не менее 10 матчей на Евро. Лидером является экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс — 87 процентов отраженных ударов. Пикфорд идет вторым — 85 процентов. Третье место занимает Джанлуиджи Буффон (Италия, 81 процент).

Кроме того, в пятерку входят Эдвин ван дер Сар (Нидерланды, 80) и Андреас Исаксен (Швеция, 78).

На Евро-2024 Пикфорд провел 5 матчей, в которых пропустил 3 гола и дважды отыграл на ноль.

Источник: Opta Sports
Джанлуиджи Буффон
Джордан Пикфорд
Икер Касильяс
Эдвин ван дер Сар
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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