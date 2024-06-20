Пике рассказал, какие сборные считает фаворитами Евро-2024

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике назвал сборные, которые считает фаворитами чемпионата Европы 2024 года.

«У Германии есть шансы на титул. Они хозяева турнира, так что всем будет непросто. Также Испания. В команде сейчас смена поколений, как и у Германии. В последние годы испанцы себя хорошо показывали, поэтому их тоже считаю претендентами на победу», — цитирует Пике Sport Bild.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Вчера, 19 июня, сборная Германии обыграла Венгрию во втором туре группового турнира. Немцы возглавили таблицу группы А с 6 очками.