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Пфафф объяснил, как России победить Бельгию

05:39
16 ноября 2019. Санкт-Петербург. Россия — Бельгия — 1:4. Россияне пытаются остановить Ромелу Лукаку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 ноября 2019. Санкт-Петербург. Россия — Бельгия — 1:4. Россияне пытаются остановить Ромелу Лукаку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Финалист Евро-1980 и полуфиналист ЧМ-1986 в составе сборной Бельгии Жан-Мари Пфафф в интервью «СЭ» рассказал, как России нужно действовать в матче 1-го тура группового турнира Евро-2020 с Бельгией.

— Но вы считаете Россию аутсайдером в матче с Бельгией?

— Сложно сказать. России будет очень-очень трудно, но вам нельзя отступать от своей игры, даже если Бельгия забьет первой. Всегда можно отыграться, а затем забить и второй мяч. Вам необходима концентрация — 90 минут и все добавленное время сохранять ее. У Бельгии прекрасные игроки, индивидуально сильнее России. Все зависит от того, как ваша команда подготовится. Если вы предоставите бельгийским футболистам свободу и раскроетесь, то проиграете со счетом 0:5. Нужно действовать от обороны, лишать соперника пространства и ждать шанса впереди.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Пфаффом можно прочитать здесь.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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