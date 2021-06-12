Пейдж отметил, что сборная Уэльса воспринимает ничью со Швейцарией как победу

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал итог матча со Швейцарией (1:1) на Евро-2020.

«Мы хотели начать на мажорной ноте, и в раздевалке чувствуется, что команда воспринимает этот результат как победу, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 12 июня. — Нам пришлось глубоко обороняться в конце, а кое-где нам даже немного повезло. Мы были вынуждены обороняться, но с той скоростью и качествами, которые есть у наших ребят, на это всегда интересно смотреть.

Турция — совсем другой соперник, чем тот, с которым мы столкнулись сегодня, но нам снова надо будет сыграть надежно и организовано. У Италии много сильных сторон, и мы уважаем Турцию, несмотря на ее крупный проигрыш. Сейчас нужно сосредоточиться на следующем матче.

Киффер Мур был великолепен на международном и клубном уровне. Он игрок касания, но при этом и отлично играет в подыгрыше. У него есть все качества центрального нападающего, и сегодня он очень выручил нас".

Мур забил единственный мяч валлийцев в этой игре. У швейцарцев отличился Брель Эмболо.