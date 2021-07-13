Певица Адель поддержала сборную Англии после поражения в финале Евро-2020

Британская певица Адель после поражения сборной Англии в финале Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.) опубликовала пост в Instagram.

«Вы заставили нас гордиться! Вы вернули нашу игру домой и собрали нас всех вместе», — написала Адель.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.