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Певица Адель поддержала сборную Англии после поражения в финале Евро-2020

04:58
Адель. Фото Instagram
Адель. Фото Instagram
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Британская певица Адель после поражения сборной Англии в финале Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.) опубликовала пост в Instagram.

«Вы заставили нас гордиться! Вы вернули нашу игру домой и собрали нас всех вместе», — написала Адель.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года