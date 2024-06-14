Павлиашвили: «Не знаю, кто сильнее — Хвича или Роналду»

Певец Сосо Павлиашвили в разговоре с «СЭ» сравнил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитника национальной команды Грузии Хвичу Кварацхелию.

«Не знаю, кто из них сильнее. Честно говорю. Покажет матч. Хвича — серьезный футболист и личность. Он не менее ответственно будет относиться к игре, чем Роналду. Более того, я видел встречи, когда болельщики аплодировали своим игрокам даже после поражения. Я не хочу, чтобы проиграла Грузия. Ни в коем случае! Но я хочу, чтобы при любом результате им аплодировали», — сказал Павлиашвили «СЭ».

В групповом турнире Евро-2024 Грузия встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.