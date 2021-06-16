Петржела — о победе сборной России над Финляндией: «Для русских это была очень тяжелая игра»
18:37
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу сборной России над Финляндией (1:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы—2020.
«Не знаю, достаточно ли этого. Они же проиграли первую игру 0:3. Финляндия симпатично играла во втором тайме. Для русских это была очень тяжелая игра. Хорошо, что все закончилось победой. Теперь нужно побеждать в игре с Данией», — сказал Петржела «СЭ».
Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.
В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.
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