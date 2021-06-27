Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу сборной Чехии над Нидерландами в матче 1/8 финала Евро-2020 (2:0).

«У меня сейчас самые лучшие эмоции, — сказал Петржела «СЭ». — Никто не думал, что мы можем одолеть Нидерланды. Наверное, только тренеры и игроки в это верили. Было ощущение, что проиграем. Хорошее физическое состояние и постоянная подстраховка — это типичная игра чешской команды. Это подготовка, которая заключается в коллективной игре и правильной тактике. Именно поэтому Чехия может идти еще дальше. Датчан можем победить. А почему нет? У нас очень сильная и уверенная команда. Игроки никого не боятся. Уверен, что одолеем датчан».

Петржела также оценил работу российского арбитра Сергея Карасева в этом матче.

«Очень хорошо судил, как и всегда. Знаю, что некоторые наши команды и сборная ругались на него перед матчем. Карасев не допустил ни единой ошибки. Здесь его боялись, но он сделал все правильно. Супер-судья! Карасев посмотрел ВАР, оценил ситуацию. Закономерная красная карточка. Все в порядке», — добавил Петржела.

В четвертьфинале чешские футболисты сыграют с Данией, которая ранее разгромила Уэльс (4:0). Эта первая пара четвертьфиналистов, которая определилась на Евро-2020. Встреча пройдет 3 июля.