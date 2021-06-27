Пессина о своем голе в ворота Австрии: «Я буду помнить это до конца своей карьеры»
Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Австрии (2:1 д.в.).
«Я все еще пытаюсь осознать свой гол с Уэльсом, так что представьте, каково мне сейчас. Я буду помнить это до конца своей карьеры. В этой команде каждый может забить, и это наша главная сила. Мы отличная команда», — приводит слова Пессины официальный сайт УЕФА.
Италия вышла в четвертьфинал Евро, где ее соперником станет победитель матча Бельгия — Португалия. Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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