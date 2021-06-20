Пессина до сих пор не может осознать, что он забил за сборную Италии
22:58
Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина после матча со сборной Уэльса на Евро-2020 (1:0) признался, что до сих пор не может осознать происшедшее. Он стал автором единственного гола в этой игре.
«Не думаю, что до сих пор осознал происшедшее, — цитирует Пессину официальный сайт УЕФА 20 июня. — Когда только первый раз объявляли состав сборной, меня в нем еще не было, а теперь я вот забил победный мяч за сборную Италии.
Мы наигрывали такой розыгрыш штрафного, но на ближнюю штангу должен был идти не я, а Толой. В самый последний момент он сказал мне занять его позицию, и все получилось удачно».
Италия выиграла все три матча и заняла первое место в группе А, не пропустив ни одного мяча.
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