Пессина до сих пор не может осознать, что он забил за сборную Италии

Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина после матча со сборной Уэльса на Евро-2020 (1:0) признался, что до сих пор не может осознать происшедшее. Он стал автором единственного гола в этой игре.

«Не думаю, что до сих пор осознал происшедшее, — цитирует Пессину официальный сайт УЕФА 20 июня. — Когда только первый раз объявляли состав сборной, меня в нем еще не было, а теперь я вот забил победный мяч за сборную Италии.

Мы наигрывали такой розыгрыш штрафного, но на ближнюю штангу должен был идти не я, а Толой. В самый последний момент он сказал мне занять его позицию, и все получилось удачно».

Италия выиграла все три матча и заняла первое место в группе А, не пропустив ни одного мяча.