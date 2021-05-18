Песков заявил, что Путин пока не планирует посещать матчи сборной России на Евро-2020

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует посещать 12 июня матч Россия — Бельгия на чемпионате Европы по футболу. По его словам, в этот день отмечается национальный праздник День России.

«Пока мне не известно о планах президента присутствовать на этом матче, — цитирует ТАСС Пескова. — Все-таки это национальный праздник (12 июня отмечается День России. — Прим. «СЭ»), поэтому пока в планах у президента этого нет».

Отвечая на вопрос, не планирует ли Путин посетить матч Россия — Финляндия, который пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня, Песков также сказал, что пока у президента нет этого в плане.

«Но это же дело такое: если будет принято решение, естественно, президент посетит матч, но пока в графике этого нет», — пояснил Песков.

Напомним, чемпионат Европы пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.

Санкт-Петербург примет семь игр Евро-2020: 12 июня Бельгия — Россия, 14 июня Польша — Словакия, 16 июня Финляндия — Россия, 18 июня Швеция — Словакия, 21 июня Финляндия — Бельгия, 23 июня Швеция — Польша, 2 июля — матч 1/4 финала.

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).