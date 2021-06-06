Песков прокомментировал ситуацию с формой сборной Украины
6 июня 2021, 19:29
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новую форму сборной Украины с националистическим лозунгом и контуром Крыма.
«Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА», — цитирует Пескова ТАСС.
Силуэт государства на новой форме сборной Украины включает в себя полуостров Крым, который входит в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую народные республики.
Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.
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