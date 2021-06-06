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Песков прокомментировал ситуацию с формой сборной Украины

6 июня 2021, 19:29
Дмитрий Песков. Фото AFP
Дмитрий Песков. Фото AFP
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новую форму сборной Украины с националистическим лозунгом и контуром Крыма.

«Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА», — цитирует Пескова ТАСС.

Силуэт государства на новой форме сборной Украины включает в себя полуостров Крым, который входит в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/politika/11582279

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