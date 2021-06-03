Песков надеется, что сборная России на Евро-2020 будет так же успешна, как и фигуристы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что надеется на успешное выступление сборной России на Евро-2020. Политик считает, что команда способна добиться таких же хороших результатов, как и российские фигуристы на международных соревнованиях.

«За матчами нашей сборной будет следить вся страна и, конечно, и президент России, это совершенно обязательно.



Сначала мы будем болеть за наших хоккеистов, а потом за наших футболистов. И будем надеяться, что они все будут такие же успешные, как наши фигуристы», — цитирует Пескова ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании.