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Песков надеется, что сборная России на Евро-2020 будет так же успешна, как и фигуристы

14:31
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что надеется на успешное выступление сборной России на Евро-2020. Политик считает, что команда способна добиться таких же хороших результатов, как и российские фигуристы на международных соревнованиях.

«За матчами нашей сборной будет следить вся страна и, конечно, и президент России, это совершенно обязательно.

Сначала мы будем болеть за наших хоккеистов, а потом за наших футболистов. И будем надеяться, что они все будут такие же успешные, как наши фигуристы», — цитирует Пескова ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11552263

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