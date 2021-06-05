Первый тайм товарищеского матча между сборными России и Болгарии завершился вничью (0:0).

Перед началом игры в стартовом составе россиян произошло изменение. Федора Кудряшова, который получил травму на разминке, заменил Андрей Семенов.

Также в дебюте игры произошла вынужденная замена у сборной Болгарии. Кристияна Малинова на девятой минуте заменил Петар Витанов.