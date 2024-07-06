Пепе установил возрастной рекорд чемпионатов Европы
Капитан сборной Португалии Пепе установил возрастной рекорд чемпионатов Европы на отметке 41 год и 129 дней после матча 1/4 финала Евро-2024 с Францией (0:0, пенальти — 3:5).
Помимо португальца в пенсионном по футбольным меркам возрасте на поле выходил только венгерский вратарь Габор Кирай.
Криштиану Роналду на данный момент замыкает топ-3, Лука Модрич — топ-6. Еще одно изменение может случиться в десятке в день финального матча. Для этого тренеру сборной Испании (в случае прохода, конечно) нужно будет выпустить на поле защитника Хесуса Наваса, который как раз обгонит немецкого вратаря Йенса Леманна.
Самые возрастные участники чемпионатов Европы:
|
Игрок
|
Команда
|
Дата рождения
|
Дата матча
|
Соперник
|
Возраст
|
Пепе
|
Португалия
|
26.02.1983
|
05.07.2024
|
Франция — 0:0 (пен. — 3:5)
|
41 год 129 дней
|
Габор Кирай
|
Венгрия
|
01.04.1976
|
26.06.2016
|
Бельгия — 0:4
|
40 лет 86 дней
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
05.02.1985
|
05.07.2024
|
Франция — 0:0 (пен. — 3:5)
|
39 лет 150 дня
|
Лотар Маттеус
|
Германия
|
21.03.1961
|
20.06.2000
|
Португалия — 0:3
|
39 лет 91 дня
|
Мортен Ольсен
|
Дания
|
14.08.1949
|
17.06.1988
|
Италия — 0:2
|
38 лет 307 дней
|
Лука Модрич
|
Хорватия
|
09.09.1985
|
19.06.2024
|
Италия — 1:1
|
38 лет 288 дней
|
Мартен Стекеленбург
|
Нидерланды
|
22.09.1982
|
27.06.2021
|
Чехия — 0:2
|
38 лет 278 дней
|
Питер Шилтон
|
Англия
|
18.09.1949
|
15.06.1988
|
Нидерланды — 1:3
|
38 лет 270 дней
|
Ивица Вастич
|
Австрия
|
29.09.1969
|
12.06.2008
|
Польша — 1:1
|
38 лет 256 дней
|
Йенс Леманн
|
Германия
|
10.11.1969
|
29.06.2008
|
Испания — 0:1
|
38 лет 231 день