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Пепе установил возрастной рекорд чемпионатов Европы

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Капитан сборной Португалии Пепе установил возрастной рекорд чемпионатов Европы на отметке 41 год и 129 дней после матча 1/4 финала Евро-2024 с Францией (0:0, пенальти — 3:5).

Помимо португальца в пенсионном по футбольным меркам возрасте на поле выходил только венгерский вратарь Габор Кирай.

Криштиану Роналду на данный момент замыкает топ-3, Лука Модрич — топ-6. Еще одно изменение может случиться в десятке в день финального матча. Для этого тренеру сборной Испании (в случае прохода, конечно) нужно будет выпустить на поле защитника Хесуса Наваса, который как раз обгонит немецкого вратаря Йенса Леманна.

Самые возрастные участники чемпионатов Европы:

Игрок

Команда

Дата рождения

Дата матча

Соперник

Возраст

Пепе

Португалия

26.02.1983

05.07.2024

Франция — 0:0 (пен. — 3:5)

41 год 129 дней

Габор Кирай

Венгрия

01.04.1976

26.06.2016

Бельгия — 0:4

40 лет 86 дней

Криштиану Роналду

Португалия

05.02.1985

05.07.2024

Франция — 0:0 (пен. — 3:5)

39 лет 150 дня

Лотар Маттеус

Германия

21.03.1961

20.06.2000

Португалия — 0:3

39 лет 91 дня

Мортен Ольсен

Дания

14.08.1949

17.06.1988

Италия — 0:2

38 лет 307 дней

Лука Модрич

Хорватия

09.09.1985

19.06.2024

Италия — 1:1

38 лет 288 дней

Мартен Стекеленбург

Нидерланды

22.09.1982

27.06.2021

Чехия — 0:2

38 лет 278 дней

Питер Шилтон

Англия

18.09.1949

15.06.1988

Нидерланды — 1:3

38 лет 270 дней

Ивица Вастич

Австрия

29.09.1969

12.06.2008

Польша — 1:1

38 лет 256 дней

Йенс Леманн

Германия

10.11.1969

29.06.2008

Испания — 0:1

38 лет 231 день
Пепе Феррейра (Пепе)
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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