Пепе сыграл 20-й матч на чемпионатах Европы. Рекордсменом является Роналду

Защитник сборной Португалии Пепе, дебютировавший на чемпионатах Европы еще в 2008 году, провел 20-й в карьере матч в финальной стадии турнира. 41-летний португалец стал всего вторым футболистом, которому удалось достичь этой отметки.

Рекордсменом является португальский нападающий Криштиану Роналду, на счету которого теперь 26 игр.

В ближайшее время сразу три немца могут достичь отметки в 20 матчей: Томас Мюллер и Мануэль Нойер, если сборная Германии дойдет до четвертьфинала, а также Тони Кроос — в полуфинале.

Футболисты, сыгравшие наибольшее число матчей на Евро