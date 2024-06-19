Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 02:17

Пепе сыграл 20-й матч на чемпионатах Европы. Рекордсменом является Роналду

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду и Пепе.
Фото AFP

Защитник сборной Португалии Пепе, дебютировавший на чемпионатах Европы еще в 2008 году, провел 20-й в карьере матч в финальной стадии турнира. 41-летний португалец стал всего вторым футболистом, которому удалось достичь этой отметки.

Рекордсменом является португальский нападающий Криштиану Роналду, на счету которого теперь 26 игр.

В ближайшее время сразу три немца могут достичь отметки в 20 матчей: Томас Мюллер и Мануэль Нойер, если сборная Германии дойдет до четвертьфинала, а также Тони Кроос — в полуфинале.

Футболисты, сыгравшие наибольшее число матчей на Евро

Игрок

Команда

Чемпионаты Европы

Матчи

Криштиану Роналду

Португалия

2004 — 6, 2008 — 3, 2012 — 5, 2016 — 7, 2020 — 4, 2024 — 1

26

Пепе

Португалия

2008 — 4, 2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 1

20

Жоау Моутинью

Португалия

2008 — 4, 2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4

19

Бастиан Швайнштайгер

Германия

2004 — 3, 2008 — 5, 2012 — 5, 2016 — 5

18

Леонардо Бонуччи

Италия

2012 — 6, 2016 — 5, 2020 — 7

18

Джанлуиджи Буффон

Италия

2004 — 3, 2008 — 4, 2012 — 6, 2016 — 4

17

Джорджо Кьеллини

Италия

2008 — 3, 2012 — 5, 2016 — 4, 2020 — 5

17

Эдвин ван дер Сар

Голландия

1996 — 4, 2000 — 4, 2004 — 5, 2008 — 3

16

Лилиан Тюрам

Франция

1996 — 5, 2000 — 5, 2004 — 4, 2008 — 2

16

Сеск Фабрегас

Испания

2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4

16

Андрес Иньеста

Испания

2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4

16

Жорди Альба

Испания

2012 — 6, 2016 — 4, 2020 — 6

16

Руй Патрисиу

Португалия

2012 — 5, 2016 — 7, 2020 — 4

16

Томас Мюллер

Германия

2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 1

16

Мануэль Нойер

Германия

2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 1

16
Криштиану Роналду в&nbsp;матче Португалия&nbsp;&mdash; Чехия (2:1). Роналду и Пепе вошли в историю, а волевую победу Португалии принес юный талант
Криштиану Роналду
Пепе Феррейра (Пепе)
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
0
Читайте также
ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного
Опубликован состав сборной России на Олимпиаду в Париже
Стали известны условия хранения фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Витинья — о победе над Чехией: «То, как Португалия пропустила, было немного несправедливо»
Нуну Мендеш: «Португалия отдала все силы в матче с Чехией, но нам есть над чем поработать»
Португалия — Чехия: видеообзор матча Евро-2024
Пепе и Роналду вошли в тройку самых возрастных игроков на чемпионатах Европы
Роналду — о победе над Чехией: «До конца, Португалия!»
Вратарь сборной Чехии Станек — о матче с Португалией: «Это была трудная игра»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Витинья — о победе над Чехией: «То, как Португалия пропустила, было немного несправедливо»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости