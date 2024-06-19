Пепе сыграл 20-й матч на чемпионатах Европы. Рекордсменом является Роналду
Защитник сборной Португалии Пепе, дебютировавший на чемпионатах Европы еще в 2008 году, провел 20-й в карьере матч в финальной стадии турнира. 41-летний португалец стал всего вторым футболистом, которому удалось достичь этой отметки.
Рекордсменом является португальский нападающий Криштиану Роналду, на счету которого теперь 26 игр.
В ближайшее время сразу три немца могут достичь отметки в 20 матчей: Томас Мюллер и Мануэль Нойер, если сборная Германии дойдет до четвертьфинала, а также Тони Кроос — в полуфинале.
Футболисты, сыгравшие наибольшее число матчей на Евро
|
Игрок
|
Команда
|
Чемпионаты Европы
|
Матчи
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2004 — 6, 2008 — 3, 2012 — 5, 2016 — 7, 2020 — 4, 2024 — 1
|
26
|
Пепе
|
Португалия
|
2008 — 4, 2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 1
|
20
|
Жоау Моутинью
|
Португалия
|
2008 — 4, 2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4
|
19
|
Бастиан Швайнштайгер
|
Германия
|
2004 — 3, 2008 — 5, 2012 — 5, 2016 — 5
|
18
|
Леонардо Бонуччи
|
Италия
|
2012 — 6, 2016 — 5, 2020 — 7
|
18
|
Джанлуиджи Буффон
|
Италия
|
2004 — 3, 2008 — 4, 2012 — 6, 2016 — 4
|
17
|
Джорджо Кьеллини
|
Италия
|
2008 — 3, 2012 — 5, 2016 — 4, 2020 — 5
|
17
|
Эдвин ван дер Сар
|
Голландия
|
1996 — 4, 2000 — 4, 2004 — 5, 2008 — 3
|
16
|
Лилиан Тюрам
|
Франция
|
1996 — 5, 2000 — 5, 2004 — 4, 2008 — 2
|
16
|
Сеск Фабрегас
|
Испания
|
2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4
|
16
|
Андрес Иньеста
|
Испания
|
2008 — 6, 2012 — 6, 2016 — 4
|
16
|
Жорди Альба
|
Испания
|
2012 — 6, 2016 — 4, 2020 — 6
|
16
|
Руй Патрисиу
|
Португалия
|
2012 — 5, 2016 — 7, 2020 — 4
|
16
|
Томас Мюллер
|
Германия
|
2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 1
|
16
|
Мануэль Нойер
|
Германия
|
2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 1
|
16