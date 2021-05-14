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Пентек пропустит чемпионат Европы из-за травмы голеностопа

21:59
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Нападающий «Герты» и сборной Польши Кшиштоф Пентек сообщил, что пропустит чемпионат Европы из-за травмы голеностопа.

«Последние 36 часов были тяжелыми для меня. Из-за травмы я пропущу Евро, а я очень сильно мечтал сыграть на этом турнире. Тем не менее, я верю, что в футболе, как и в жизни, ничто не происходит без причины. Я знаю, что у бога есть планы на меня. Мое восстановление начинается сейчас, и это единственное, на чем я должен сфокусироваться. Я сделаю все, чтобы вернуться сильнее, чем когда бы то ни было», — написал у себя в Twitter Пентек.

В сезоне-2020/21 Пентек провел 32 матча за «Герту», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. 25-летний поляк получил травму в игре 31-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (2:1). Сегодня, 14 мая футболист перенес операцию на голеностопе.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная Польши сыграет в одной группе с Испанией, Швецией и Словакией.

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