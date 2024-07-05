Педри выбыл до конца Евро-2024 из-за травмы, полученной после фола Крооса

Полузащитник сборной Испании Педри выбыл до конца чемпионата Европы-2024 из-за травмы, полученной после фола со стороны хавбека немецкой команды Тони Крооса. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, у 21-летнего футболиста диагностировано растяжение боковых связок колена. Восстановление от такой травмы займет от двух до шести недель при отсутствии осложнений.

Матч между сборными Испании и Германии проходит на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте.