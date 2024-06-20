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Сегодня, 22:08

Педри сравнялся с рекордом Роналду по матчам на ЧМ и Евро среди игроков до 21 года

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Испании в матче группового турнира Евро-2024 встречается с Испанией.

В составе испанцев с первых минут вышел полузащитник Педри. 21-летний испанец сравнялся с португальцем Криштиану Роналду по количеству матчей на ЧМ и Евро среди игроков до 21 года. Обы футболиста провели по 12 матчей, что является рекордом.

На счету Педри 21 матч за сборную Испании, в которых он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Педри (Барселона)
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