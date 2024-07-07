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Сегодня, 15:30

Педри обратился к Кроосу, который травмировал его в четвертьфинальном матче Евро-2024

Виктория Кравченко
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Педри.
Фото AFP

Полузащитник сборной Испании Педри отреагировал на извинения форварда команды Германии Тони Крооса после инцидента, который произошел в 1/4 финала Евро-2024.

21-летний испанец получил травму после фола со стороны Крооса. Сообщалось, что у Педри диагностировано растяжение боковых связок колена, и он пропустит оставшуюся часть турнира.

Ранее Кроос извинился перед хавбеком.

«Спасибо, Тони Кроос, за твое сообщение. Это футбол, и такие вещи случаются. Твоя карьера и твои рекорды останутся навсегда. В завершение я хочу сказать еще одну вещь: вперед, Испания!» — написал он в соцсетях.

Педри пропустит до полутора месяцев из-за травмы колена.

Матч с Испанией стал последним в карьере для 34-летнего Крооса. Ранее хавбек объявил, что прекратит выступления по окончании домашнего Евро-2024.

Кроос с улыбкой на лице сломал Педри. Испанец больше не сыграет на Евро

Евро-2024
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