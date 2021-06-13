Павлюченко разочарован физической подготовкой сборной России к Евро-2020

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение национальной команды от Бельгии (0:3) в первом туре группового турнира чемпионата Европы-2020.

«Давайте вспомним 2008 год, мы тогда проиграли 1:4. Но у нас сейчас ещё две игры в запасе. Впереди финны и датчане, все будет решаться там. Обыгрываем двоих, набираем 6 очков и выходим дальше. Единственное, что мне не понравилось — это наша физическая подготовка. Мы не создали ни одного момента. Был только полумомент, что настораживает. А так, ничего страшного», — сказал Павлюченко.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.

(Севастиан Терлецкий)