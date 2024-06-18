Павлюченко — о травме Мбаппе: «Перелом носа — это не ногу сломать или череп»

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко прокомментировал «СЭ» новость о том, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит оставшиеся матчи группового этапа Евро-2024 из-за травмы.

«Если честно, я удивлен. Ведь сейчас есть специальные маски, в которых можно играть. Перелом носа — это не ногу сломать и не череп. Наверное, берегут его просто. Понятно, заменить Мбаппе тяжело, но все-таки у сборной Франции такой выбор футболистов, что они могут спокойно выйти из группы без него. Думаю, у них не возникнет особых проблем. Поэтому, может быть, и правильно решили его оставить на более важные игры», — сказал Павлюченко «СЭ».

Мбаппе на 86-й минуте встречи столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо, после чего оказался на газоне. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства. Франция выиграла матч с Австрией со счетом 1:0.

Александр Абустин