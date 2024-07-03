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Павлиашвили: «Грузинский народ встретил игроков со слезами гордости и радости. Люблю их, как своих сыновей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный певец Сосо Павлиашвили в комментарии «СЭ» подвел итоги выступления сборной Грузии на Евро-2024.

«Грузинский народ встретил игроков сборной со слезами гордости и радости. С огромной любовью, уважением и счастьем, что эти ребята начали то, чего все ждали столько лет. Это ренессанс грузинского футбола. Я аплодирую стоя. Я молюсь за них! Я горжусь ими! Я поднимаю тост за них, чтобы они долго жили. Они вошли в историю. Они первые! Этим все сказано. Как Гагарин был первый в космосе, так и эти ребята первые именно в грузинском футболе, в восстановлении, в ренессансе грузинского футбола. Я их безгранично люблю, как своих сыновей, своих племянников, своих родных людей. Низко кланяюсь и благодарю Бога, что я грузин», — сказал Павлиашвили «СЭ».

30 июня Грузия уступила национальной команде Испании (1:4) в матче 1/8 финала чемпионата Европы и покинула турнир. Грузины впервые участвовали в Евро. В заключительном туре группового турнира сборная Грузии сенсационно обыграла команду Португалии со счетом 2:0.

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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