Павлиашвили — о Евро-2024: «Хочу, чтобы грузинских футболистов разобрали европейские топ-клубы»

Певец Сосо Павлиашвили в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступлении сборной Грузии на чемпионате Европы 2024 года.

«Я жду от турнира красоты, чуда и невероятных джентльменских отношений. Не битву гладиаторов, а джентльменских отношений. Я надеюсь, что в когорте мировых элит Грузия покажет себя как настоящий бриллиант. Потому что тот футбольный интеллект, который заложен в стране еще со времен советского союза, всегда ощущался. Я бы хотел, чтобы сборная сыграла достойно, чтобы грузинских футболистов разобрали европейские топ-клубы. Я хочу, чтобы не только Хвичу, но и других достойнейших парней знал мир! Они своей игрой будут делать мир лучше», — сказал Павлиашвили «СЭ».

Также певец объяснил специфику грузинского футбола, который больше, чем просто командная игра.

«Это отношение к стране, народу и его самоидентификация. Я заранее всех благодарю! Надеюсь, футболисты будут выкладываться на поле и никто не пожалеет о том, что болел за грузинскую команду. Это первый выход на Евро и, дай бог, не последний. Самое главное, чтобы грузинский футбол приносил развитие мировому футболу. Это первые «ласточки», которые вышли и их надо поддержать не только ради Грузии, но и ради всего футбола. Потому что они играют в офигительно! У них замечательный тренер и потрясающие болельщики», — добавил Павлиашвили.

В групповом турнире Евро-2024 Грузия встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.