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Сегодня, 19:30

Павлиашвили: «В Грузии люди уничтожены политикой. Футбол — единственная отдушина»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный певец Сосо Павлиашвили в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном написании песни, посвященной сборной Грузии.

«Я человек очень скромный. Если свяжутся со мной и скажут, что нам нужна такая песня, я разорвусь на куски, но обязательно напишу. Обязательно! Потому что на сегодняшний день это самое большое вдохновение. В Грузии люди уничтожены политикой, они разрушены морально. Сейчас футбол — это единственная отдушина, которая всю Грузию объединяет, независимо от веры, национальности, положения. Вся Грузия объединена. Хочу, чтобы эта атмосфера продолжилась и после чемпионата Европы. Несмотря на то, что Грузии предстоят тяжелейшие времена, когда будут выборы. Мудрость единения всегда должна быть не только в Грузии, но и в каждой стране», — сказал Павлиашвили «СЭ».

26 июня Грузия сыграет с Португалией, Чехия в этот же день встретится с Турцией.

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Чехии по футболу
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