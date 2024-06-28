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Сегодня, 01:20

Стипиди: «Уровень этой сборной Грузии — цирковой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный функционер Павел Стипиди прокомментировал победу сборной Грузии над Португалией (2:0) в 3-м туре группового турнира Евро-2024.

«Я, конечно, очень рад за грузинский футбол и за грузинский народ. Какими бы то ни было путями, но они вышли в плей-офф. Однако все же понимают, что уровень этой сборной – цирковой. Сколько там футболистов из чемпионата Грузии? Единицы. А почему? Потому что это очень слабый чемпионат. Когда я увидел стартовый состав Португалии на последний матч, мне сразу стало все понятно. Выпустили Роналду и Фелиша, остальные – второй состав. Играли португальцы в смешную игру. Пять раз пробили в створ – три раза попали во вратаря, два раза Мамардашвили вытащил. А потом начали бить с боковых линий – вообще маразм был.

Ашветия рассказывает, что родители грузинских футболистов не пустят своих детей играть в Россию. Так и пусть не пускают – они не нужны нам! Это только Мамука Джугели поднял Кверквелию и Кварацхелию. Им просто повезло, что они к нему попали. Он сильный агент, если его футболисты сегодня играют на высоком, как считается, уровне. Хотя я считаю Кварацхелию и Кверквелию посредственными игроками, и никто меня не переубедит. Это мое личное мнение, которое я никому не навязываю», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Стипиди.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005666002_stipidi_kvaracheliya__posredstvennost_u_sbornoy_gruzii_cirkovoy_uroven
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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