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Стипиди: «УЕФА хотел сделать финал Германия — Англия, но не все коту масленица»

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Футбольный функционер Павел Стипиди прокомментировал победу сборной Англии над Нидерландами (2:1) в полуфинале чемпионата Европы-2024.

«Я не буду сейчас никого обвинять и очернять, но мое мнение, что целью УЕФА было сделать финал Германия — Англия. Однако не справились. Как говорится, не все коту масленица.

Когда Нидерланды забили быстрый гол в полуфинале, у меня все равно сложилось впечатление, что в финал выйдет Англия. Потому что голландцы играли в какой-то антифутбол. После этого они практически ничего не создали. А англичане до конца доминировали и мастерски вели игру. Не забили бы решающий гол в конце основного времени — забили бы в дополнительное», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Финальный матч Евро-2024 между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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