Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:31

Погребняк — о полуфинале Евро: «Мы увидели другую Англию»

Погребняк отреагировал на выход сборной Англии в финал Евро-2024
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от игры 1/2 финала чемпионата Европы между Англией и Нидерландами (2:1).

«Сегодня мы увидели другую Англию, этот матч англичане могут занести себе в актив. Перед финалом очень позитивно. Думаю, нас ждет очень зрелищная игра. Были голы и яркие моменты, плюс Саутгейт угадал с заменами — молодец. Как говорят англичане: «What a finish!» («Что за финал!», — в переводе с английского), — сказал Погребняк «СЭ».

Сборная Англии вышла в финал Евро-2024. В решающем матче команда Гарета Саутгейта сыграет против Испании.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Александр Абустин

Павел Погребняк
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
1
2
Читайте также
Капитан сборной Испании избежал травмы после стыка с охранником на Евро-2024
Джокович прошел в полуфинал Уимблдона после отказа де Минаура
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Ван Дейк: «Судья сразу же отправился в раздевалку после финального свистка»
Уоткинс признан лучшим игроком матча Нидерланды — Англия
Канчельскис призвал вручить Саутгейту рыцарской титул в случае победы Англии на Евро-2024
Характер и спорный пенальти — Англия снова в финале Евро. Команда Саутгейта наконец-то показала крутой футбол
Испания и Англия сыграют в финале Евро-2024
Евро 2024: дата и во сколько начнется финал чемпионата Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уоткинс признан лучшим игроком матча Нидерланды — Англия

Ван Дейк: «Судья сразу же отправился в раздевалку после финального свистка»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости