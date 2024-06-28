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Агент Барбоза: «Жоау Феликс обижен на главного тренера сборной Португалии. Он капризный»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Жоау Феликс.
Фото Reuters

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» раскритиковал нападающего сборной Португалии Жоау Феликса за игру в матче Евро-2024 с Грузией (0:2).

— Что скажете о Жоау Феликсе, который вчера получил свой шанс?

— К нему есть вопросы, причем большие. Видно, что он не старается, не выкладывается по максимуму. Жоау обижен на тренера за то, что тот не поставил его в состав в первых матчах. Наблюдается определенный конфликт.

— Вон оно что...

— Да. Ну просто надо знать Феликса. Он очень болезненно воспринимает решения тренера, когда не проходит в состав. Феликс думал, что против Чехии и Турции слева сыграет именно он, а не Леау. Но представитель «Милана», объективно говоря, сейчас намного сильнее. Однако Феликс расстроился и показывает, что он не мотивирован. Это его беда. Капризный. Когда что-то не получается, он быстро сдается. Такова его натура.

— Как вам тогда игра Консейсау? Тоже не отдал и не забил.

— Вот он как раз старался. Что-то не получилось, но так бывает. Ему надо давать больше игрового времени. По-прежнему считаю Консейсау талантом, который в одиночку может в любой момент изменить ход встречи.

Криштиану Роналду. «Мартинес не хочет конфликта с Роналду и ставит его в состав. Это ошибка!» Что происходит в сборной Португалии?
Жоау Феликс
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Евро-2024
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